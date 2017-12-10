"الجماز" يلتقط صورة صباحية لمعالم الرياض من أعالي جبال حريملاء

التقطها على بعد 100 كلم وارتفاع 500م.. والبرودة ساهمت في وضوحها

استغل المصور مروان بن خالد الجماز نزول درجة الحرارة صباح اليوم الأحد، إلى درجتين مئويتين، والتقط صورة لمدينة الرياض من أعالي جبال حريملاء تتضح فيها معالم العاصمة رغم بعد المسافة.

وفي التفاصيل، قال الجماز لـ "سبق ": "التقطت الصورة من منطقة "سديرات" في جبال محافظة حريملاء في تمام الساعة ٦:١٠ صباحاً ودرجة الحرارة لا تتجاوز ٢ مئوية ".

وأضاف: "حريملاء تبعد عن الرياض 100 كلم بالطرق المسفلتة، بينما تبعد بخط مستقيم 72 كلم، ومع ذلك تمكنت من التقاط الصورة بطائرة "انسباير" على ارتفاع ٥٠٠ متر عن الأرض مستغلاً صفاء الجو بسبب نزول درجة الحرارة ".

وتابع " التقاط الصورة للمعالم البعيدة وسط النهار ممكن لكن ليست بصفاء ساعات النهار الأولى، أما في الصيف فشبه منعدم بسبب الحرارة والأتربة المثارة ".