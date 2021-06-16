فرنسا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع اعتبارًا من غد

رفع حظر التجول الليلي بدءًا من الأحد

قررت فرنسا اليوم (الأربعاء)، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع اعتبارًا من غد، كما سيرفع حظر التجول الليلي بدءًا من الأحد المقبل.

وأوضح رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس، الذي أعلن هذا القرار، أنه اتخذ لأن الوضع الصحي يتحسن بوتيرة أسرع مما كان يُتوقع؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن أن حوالي 35 مليون فرنسي يفترض أن يكونوا قد حصلوا على تطعيم كامل بحلول نهاية أغسطس (آب) المقبل، ومن المفترض أيضًا إعطاء 40 مليون جرعة أولى بحلول التاريخ نفسه.

وعبّر رئيس الوزراء عن رغبته في أن يحصل 85 في المئة من الأشخاص فوق سن الخمسين والمسنين الذين يعانون أمراضًا، على جرعة واحدة على الأقل بحلول هذا الموعد.