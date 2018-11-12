دراسة: ديون سرية بقيمة 134 مليار دولار على عائلات بريطانية

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن العائلات والأسر البريطانية ترزح تحت ضغوط ديون غير معلن عنها، اقترضتها من أفراد آخرين من العائلة أو الأصدقاء؛ مشيرة إلى أنها تخفي حقيقة مديونيتها هذه حتى عن المقربين.

وأوضحت الدراسة أن إجمالي هذه الديون يصل إلى 96 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 134 مليار دولار أمريكي؛ بحسب ما أفادت به صحيفة "ميرور" البريطانية.

وبيّنت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "الخدمات الاستشارية المالية"، أن متوسط ديْن الفرد الواحد من الديون السرية هذه، يصل إلى 4164 جنيهاً (5370 دولاراً).

تمويل الرهن العقاري

ولفتت الدراسة إلى أن هذه الديون السرية تصب على الأغلب في خانة تمويل الرهن العقاري وتمويل السيارات، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان المشتركة.

وقالت مديرة مؤسسة الخدمات الاستشارية المالية كارولين سياركيفيتش: "أحياناً يكون من السهل الادعاء بأن كل شيء بخير، وتجنب الانفتاح على مشاكل قروضنا وديوننا لتجنب محادثات وحوارات حامية؛ ليس لأننا نريد الضرر؛ وإنما لأننا نريد أن نحمي أقرب الأشخاص إلينا من مشاكلنا، أو ربما لأننا قلقون من أن يحكم الآخرون علينا"؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وأضافت أن هذه المخاوف لا تحل المشاكل مع الأسف؛ بل تفاقم الأمر سوءاً.

ضحايا الديون

ويقول الخبراء: إن الدين يمكن أن يساهم في انهيار العلاقات، وقد يؤدي إلى إدمان الكحول وربما إلى الانتحار.

وقد يجد الضحايا أنفسهم محصورين في سلسلة من دوائر الاقتراض المغلقة التي لا يمكنهم الخروج منها؛ ذلك أنهم لا يستطيعون السداد، مع احتمال ضئيل جداً في أن يتمكن أحدهم من سداد ديونه.

من العائلة والأصدقاء

على أي حال، أظهرت الدراسة أن 44% من أفراد العينة البالغ عددها 4000 شخص، أقروا واعترفوا بأن لديهم ديوناً اقترضوها من أفراد العائلة أو الأصدقاء.

وقال 29% منهم: إن شركاء حياتهم أو أفراد العائلة المقربين لا يدرون بوجود مثل هذه الديون؛ في حين صرّح 5% منهم، بأن شركاء الحياة لا يدرون مطلقاً بوجود هذه الديون.