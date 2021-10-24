"البنيان" يؤكد حرص قيادة المملكة على صناعة مستقبل أخضر مستدام

بعد إعلان ولي العهد الحزمة الأولى من المبادرات النوعية لحماية البيئة والحياد الصفري

‬رفع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نظير العناية والاهتمام بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والتوجيهات المستمرة لحكومة المملكة العربية السعودية لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وتحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.

وأكد أن ما أعلنه سمو ولي العهد للنسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، وكذلك إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات البيئية النوعية في المملكة للمحافظة على البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، يهدف إلى تنمية الاقتصاد الأخضر، وإيجاد فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

وعدّ "البنيان" إعلان سمو ولي العهد استهداف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري في 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، يدفع "سابك" لبذل المزيد من الجهود النوعية والإسهام في تحقيق مستقبل مستدام، من خلال إنتاج الهيدروجين، وإعادة استخدام الكربون المستخلص من العمليات، وإعادة تدوير البلاستيك.

وأوضح أن "سابك" تسهم بإضافة قيمة نوعية لجهود المملكة في قيادة دول العالم لبناء الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، لا سيما وأن الشركة تعد قوة داعمة لطموحات المملكة في مجال الاستدامة، يتوّج ذلك إعلان "سابك" عن استراتيجيتها العالمية تجاه الحياد الكربوني في المنتدى الافتتاحي لمبادرة "السعودية الخضراء"، الأمر الذي يؤكد التزام الشركة بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال الاستثمار في ابتكار التقنيات والحلول المختصة بتحقيق الحياد الكربوني.

وأشار "البنيان" إلى الأدوار المهمة التي تقوم بها (سابك) في الابتكارات المعززة للاقتصاد الدائري، ومشاركتها الفاعلة في العديد من التحالفات والمنظمات العالمية التي تعمل على خفض البصمة الكربونية، ومواصلة التعاون مع أبرز الشركاء في العالم للتوسع في مجال تقنيات الطاقة المتجددة، وإنتاج واستخدام الهيدروجين، وجمع وتنقية ثاني أكسيد الكربون وإعادة استخدامه لصناعة منتجات جديدة، إلى جانب جهود الشركة في إعادة تدوير البلاستيك، وتطوير الحلول والمواد والتقنيات المعززة لمفهوم الاقتصاد الدائري.

ونوّه الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" برؤية المملكة لاستدامة مواردها المتنوعة، والنظرة الاستراتيجية الخضراء للمستقبل التي تعزز الريادة السعودية لقيادة العالم في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة.