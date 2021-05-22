"الصحفيين" تُواصل التسجيل في دورة "الاستجابة الاستراتيجية.. تشكيل الصورة في الأزمات"

تُعتبر نقلة نوعية في التدريب الإعلامي.. وتنعقد عن بُعد خلال شهري يونيو ويوليو القادمين

تُواصل هيئة الصحفيين السعوديين استقبال الراغبين والراغبات في الالتحاق بالدورة التدريبية التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع كلية والتركرونكيت للصحافة والاتصال الجماهيري بجامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "الاستجابة الاستراتيجية.. تشكيل الصورة والهوية في سياق الأزمات".

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك: الدورة التي تنعقد عن بُعد خلال شهري يونيو ويوليو القادمين، تُعد نقلة نوعية في التدريب الإعلامي وثمرة للاتفاقية التي تم توقيعها مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، التي شملت عددًا من المجالات التي تخدم أهداف رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020، والاعتماد على أحدث التوجيهات وأفضل الممارسات المعتمدة عالميًّا.

وأضاف: الدورة التدريبية ستسهم -بمشيئة الله- في رفع مستوى المهنية الإعلامية، وتعزيز قدرات المستهدفين، وفق نموذج متكامل من البرامج الإعلامية، التي تم التأسيس لها بالشراكة مع بعض الأكاديميات الإعلامية الدولية.

وأشار إلى أن الهيئة تنوي المضيّ قدمًا ضمن برنامج تدريبي إعلامي، إلى إقامة عدد من الدورات في مجالات الإعلام المختلفة، بمشاركة خبرات وكفاءات إعلامية يمكن أن تخدم المخرجات، والحراك الشامل الذي تشهده المملكة على أصعدة متعددة، واستشراف القادم وما يحمله من مبشرات حضارية على الوطن والمواطن.

وكانت الهيئة قد أعلنت، في السابق، عن إتاحة الفرصة للذين تنطبق عليهم شروط التسجيل في الدورة مجانًا، وتم الاتفاق مع الجامعة على أن تكون مقتصرة على حديثي التخرج من الجنسين أو المبتدئين في مجالهم الوظيفي في تخصصات الإعلام والاتصال ومعرفة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.

ودعت الراغبين والراغبات في التسجيل بالدورة إلى الدخول على الرابط التالي: https://sju.org.sa/partnership/.