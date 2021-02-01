2730 إصابة بـ "كورونا" في الإمارات آخر 24 ساعة

إجمالي عدد المتعافين بالبلاد يرتفع إلى 281410 حالات

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 306339 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 859 وفاة.

وأشارت إلى تسجيل 4452 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 281410 حالات.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442 02:28 PM

إجمالي عدد المتعافين بالبلاد يرتفع إلى 281410 حالات

2730 إصابة بـ "كورونا" في الإمارات آخر 24 ساعة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 306339 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 859 وفاة.

وأشارت إلى تسجيل 4452 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 281410 حالات.

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