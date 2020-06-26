7 مدن سعودية تسجل 1943 إصابة جديدة بكورونا.. اليوم

الدمام والهفوف والمبرز وخميس مشيط وجدة والقطيف والرياض

سجلت 7 مدن سعودية 1943 إصابة جديدة بكورونا اليوم، وهي: (الدمام، والهفوف، والمبرز، وخميس مشيط، وجدة، والقطيف، والرياض).

وطبقًا لبيان وزارة الصحة؛ فقد سجلت الدمام 346 حالة، والهفوف 332، والمبرز 294، وخميس مشيط 274، وجدة 243، والقطيف 237، والرياض 217.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الجمعة 26 يونيو 2020، تسجيل 3938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 174577 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2589 حالة تعافٍ جديدة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 120471 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1474 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: إن الحالات الحرجة ارتفعت إلى 2273 حالة.