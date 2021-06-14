"الغبيوي" يحقق ذهبية بطولة المملكة للتايكوندو

في بطولة البراعم والناشئين في وزن 24

حقق بطل نادي الجبيل محمد بن فايز الغبيوي المركز الأول والميدالية الذهبية في افتتاح منافسات بطولة المملكة لأندية التايكوندو للبراعم والناشئين في وزن24، والتي أقيمت بنادي الرياض في العاصمة.

فيما كرم الأبطال المشاركين في البطولة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد بن طالع العربي.