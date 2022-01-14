مهاجم "بشكتاش" التركي يرفض 5 ملايين يورو من "النصر"

كشفت تقارير صحفية تركية عن أن اللاعب الكندي كايل لارين قد رفض عرضاً للانتقال لنادي النصر السعودي في فترة "الميركاتو الشتوي" الحالي.



وبحسب تلك التقارير فإن إدارة النصر عرضت على اللاعب راتباً سنوياً يبلغ 5 ملايين يورو بيد أن اللاعب رفض العرض.



اللاعب يبلغ من العمر 26 عاماً ويرغب في الاستقرار مع فريقه الحالي حيث يطمح في قيادة منتخب بلاده في المونديال بعد القادم.



يذكر أن إدارة النصر لم تنجح سوى في التعاقد مع الأوروغوياني رودريغز القادم من كروز ازول المكسيكي بينما لم تنجح حتى الآن في حسم صفقة حارس المرمى الأجنبي.