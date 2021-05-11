مستشفى رعاية الرياض ينال شهادة CAP الدولية

بناءً على المستوى المتميز والمتطور وجودة الإجراءات

ضمن الإنجازات التي حققها مستشفى رعاية الرياض، ممثلاً بقسم المختبر "علم الأمراض والطب المخبري"، استطاع المستشفى الحصول على ثقة الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض (CAP).

وجاء ذلك بعد اجتيازه بنجاح العدد الكلي للمعايير، وقد سجل تقرير اللجنة أعلى معدلات الجودة للاعتماد، بناءً على المستوى المتميز والمتطور وجودة الإجراءات المتوافقة مع المعايير العالمية للمختبرات والتي لا تعتمد على الزيارة التفقدية، ولكن أيضاً على نتائج العينات المرسلة والتحقق من دقة نتائجها ومقارنتها مع ما لا يقل عن لآلاف المشتركين.

ويعتبر تحقيق هذا الاعتماد نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، من خلال تحسين جودة الأداء في المختبرات وتحقيق الإجراءات والسياسات الخاصة بسلامة المرضى، إضافة إلى أن النجاح المشرف الذي حققه المستشفى باجتيازه بجدارة للعدد الكلي لمعايير الاعتماد.

جدير بالذكر أن مختبر مستشفى رعاية الرياض حاصل على اعتماد هيئة الغذاء والدواء لبنوك الدم. كما أنه جُهز بأجهزة متطورة ودقيقة وسريعة في تحليل العينات وإظهار النتائج، تعمل عليها كوادر متميزة بدرجة عالية من الاحترافية والكفاءة في تقديم خدمات الرعاية الطبية وبأعلى معايير الجودة ما جعلها تحصل على هذا الاعتماد وبجدارة.

وقد تم اعتماد المختبر بمستشفى رعاية لإجراء الاختبارات الدقيقة PCR لتشخيص فيروس كورونا المستجد، و اعتمادها للتشخيص و للسفر ليكون من ضمن المختبرات المعتمدة بمدينة الرياض.