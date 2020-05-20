شرطة مكة المكرمة: القبض على (18) مواطنًا خالفوا لائحة الحد من التجمعات

تجمَّعوا في وقت يُمنع فيه التجوُّل

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمخالفة مجموعة من الأشخاص الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، بتجمُّعهم في وقت يُمنع فيه التجول، وارتكابهم مخالفة لائحة الحد من التجمعات (التجمع غير العائلي في مكان مفتوح لأكثر من خمسة أشخاص)، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (18) مواطنًا (أعمارهم في العقدين الثاني والثالث)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.