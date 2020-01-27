"سابك" توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان للتعاون في مبادرة الإسكان المؤسسي

لتهيئة البيئة المستقرة للموظفين وتلبية احتياجاتهم السكنية

وقّعت شركة "سابك" مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان؛ لتعزيز التعاون المشترك في مبادرة الاسكان المؤسسي، وذلك في مقر الشركة الرئيس في الرياض.

وقّع الاتفاقية وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ والدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع؛ رئيس مجلس إدارة "سابك"، فيما حضر مراسم التوقيع عددٌ من القيادات التنفيذية والمسؤولين من "سابك" ووزارة الإسكان.

تتضمن المذكرة تعريف موظفي "سابك" على برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، وذلك عبر الندوات والمعارض ومتابعة تسجيلهم وحالات استحقاقهم للانضمام إلى البرنامج مع تقديم الخدمات الاستشارية والحلول العقارية للموظفين في مقار الشركة في الرياض والجبيل وينبع.

كما تقدم وزارة الإسكان لشركة سابك وموظفيها من خلال هذه المذكرة باقة من الحلول والعروض ذات الصلة بالقروض السكنية وتطوير الأراضي وفرص تملك المساكن، انطلاقاً من آليات التعاون القائمة بين الوزارة والبنوك السعودية والمطورين العقاريين ومؤسسات القطاع الخاص.

تؤكّد هذه الخطوة سعي "سابك" المستمر نحو تهيئة البيئة المستقرة للموظفين وتلبية احتياجاتهم السكنية في ظل التجربة المميزة للشركة في مجال إنشاء المجمعات وبرامج التمليك بما ينسجم مع الرؤية السعودية 2030 التي تتبنى أكبر عملية تطوير شامل في مجال الإسكان.

وجاءت الاتفاقية لتعزيز العمل المشترك بين "سابك" ومبادرة الإسكان المؤسسي، وهي إحدى مبادرات وزارة الإسكان الهادفة إلى تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة للأسرة والمجتمع السعودي بمشاريع ذات معايير عالمية وبالسعر والجودة المناسبين.