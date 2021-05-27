هنا قائمة المسابقات.. قبول مباشر للفائزين بـ"الأولمبياد" في جامعة البترول

للطلاب والطالبات السعوديين خريجي المرحلة الثانوية وبالتعاون مع "موهبة"

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يوم الخميس 20 مايو 2021، عن قبول مباشر للطلاب والطالبات السعوديين خريجي المرحلة الثانوية، الفائزين في مسابقات الأولمبياد الدولية.

وقد حددت الجامعة مسابقات الأولمبياد الدولية التي سيُمنح الفائزون بها القبول المباشر؛ وذلك بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، واشتملت قائمة المسابقات المعتمدة على:

الأولمبياد الدولي للرياضيات، وأولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات، وأولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات، والمسابقة الرياضية للفضاء السيبراني، والأولمبياد الدولي للفيزياء، والأولمبياد الأوروبي للفيزياء، والأولمبياد الآسيوي للفيزياء، والأولمبياد الدولي للكيمياء، وأولمبياد مندليف الدولي للكيمياء، وتحدي الأحياء، والأولمبياد الدولي للمعلوماتية، وأولمبياد آسيا والباسيفيك للمعلوماتية.

وأقدمت الجامعة على هذه الخطوة؛ تقديرًا منها للطلاب والطالبات المتميزين أكاديميًّا وقياديًّا.