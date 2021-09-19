الجيش الإسرائيلي يؤكّد اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن جلبوع.. فجر اليوم

أكّد الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اعتقاله آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ 6 الفارين من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي؛ ومناضل نفيعات.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال في بيان عبر "تويتر": "انتهت المطاردة بنجاح. في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام وقوات الشرطة الخاصة، الليلة في مدينة جنين، تمّ القبض على المخربين الفارين من سجن جلبوع".