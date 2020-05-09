بالفيديو.. أسرة الطبيب المصري ضحيّة "كورونا" بالكويت تروي التفاصيل

زوجته أكدت أنه لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة

نفت أسرة الطبيب المصري الذي يعمل في الكويت، وتوفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، معاناته من أي أمراض مزمنة.

وذكرت الأسرة أن المتوفى أصيب بعدوى كورونا جراء كشفه على المرضى في المستشفى؛ إذ كان من العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس الذي أصيب به، لتسجل الكويت أول حالة وفاة لطبيب بسبب المرض.

وأعربت الأسرة عن صدمتها لخبر إصابته بالفيروس، حيث لم يكن يعاني سوى من أعراض بسيطة عبارة عن "كحة خفيفة وحرارة بسيطة تتراوح من 37.5 إلى 38 درجة مئويّة".

وقالت أسرة الفقيد لقناة "العربية": تلقينا خبر وفاته عند الواحدة والنصف ظهراً، بينما كانت وفاته الفعلية 11:45 عند أذان الظهر بتوقيت الكويت، ونحتسبه شهيداً عند الله تعالى.

وقالت زوجة الطبيب الراحل وتدعى "إيمان": لم يكن يعاني من الضغط أو السكر أو أمراض مزمنة أخرى، إلا أن مشكلته الأساسية كانت في صدره، والتهاب الرئة الذي تحوّل إلى مزمن.

وأضافت: لقد شعر بحرارة بسيطة، ثم تطورت إلى كحة، وزادت عليه عندما أدخل المستشفى، وكانت حالته تتدهور، ووضعوه تحت جهاز الأكسجين، ولم تتحسن حالته، وكان يشكو من أوجاع في صدره، ولا يقوى على الكلام أو التنفس.

وأردفت: منذ أسبوع كنا في طريقنا إليه؛ لجلب بعض الأغراض التي كان قد طلبها إلا أنه بادرهم باتصال بعدم حاجته إليها؛ إذ إنه سيتم نقله إلى العناية المركزة.

وتابعت: رغم إصابته إلا أنه كان متفائلاً بالشفاء، وأن المرض بسيط، وألا يقلقوا عليه، وكان يوصيها بأبنائهما والاهتمام بهم ورعايتهم، وأشارت أسرة الطبيب الراحل إلى أنهم أجروا فحوصات كورونا وكانت سلبيةً.

وكان الطبيب الراحل طارق حسين مخيمر، يعمل كأخصائي أنف وأذن وحنجرة، ويبلغ من العمر 62 عاماً. ويعمل في الكويت منذ أكثر من 20 عاماً. وقد أصيب قبل 12 يوماً بفيروس كورونا، وقد اشتدت حدة الأعراض عليه، فدخل في عزلٍ قبل 10 أيام، وبعدها بيومين أدخِل إلى العناية المركزة، لكن حالته تدهورت ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح أمس الجمعة.