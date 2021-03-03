تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع

الحالة تبدأ من 12 ظهرًا وتستمر حتى 6 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.