افتتاح مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة بجامعة الملك عبدالعزيز

يدعم الدراسات والبحوث والمجالات التراثية والثقافية والاجتماعية والجغرافية

استقبل رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بمقر الجامعة أمس، أمين دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري، حيث جرى خلال الاستقبال افتتاح أمين دارة الملك عبدالعزيز، مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة بالجامعة، بحضور وكلاء الجامعة، وعدد من المهتمين بتاريخ جدة وغرب المملكة.

وتجوّل أمين دارة الملك عبدالعزيز، برفقة رئيس الجامعة، على مقر المركز، واستمع لشرحٍ من مديرة مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة الدكتوره سلوى الغالبي، عن أعمال ونشاطات المركز وبرامجه الهادفة إلى العناية بدعم الدراسات والبحوث الخاصة بتاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة والمجالات التراثية والثقافية، والاجتماعية والجغرافية ونشرها، وإقامة شراكات مع قطاعات حكومية وأهلية والتعاون مع المتاحف والمؤسسات الثقافية، كما يهتم المركز ببناء قاعدة معلومات معرفية متطورة وشاملة، وتنظيم لقاءات وندوات وحلقات نقاش ومعارض علمية متخصّصة، إضافة إلى توفير المحتوى الدقيق والمعلومات للباحثين والمؤسسات والفعاليات والمشروعات العالمية، وخدمة الباحثين والمهتمين في مجال اختصاص المركز، إلى جانب توثيق الجوانب التاريخية والثقافية والاجتماعية وفق المنهجية العلمية والمهنية.

وفي سياق متصل، نظّمت دارة الملك عبدالعزيز ممثلة بمركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة أمس، فعاليات اللقاء التشاوري بعنوان "جدة تهمنا"، وذلك بمقر المركز بالجامعة، بمشاركة عددٍ من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بدراسات التاريخ والتراث وأصحاب المبادرات في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويهدف اللقاء إلى تحفيز المتخصصين في تاريخ جدة، وتوحيد الجهود، وعرض المبادرات والدراسات ذات العلاقة بتاريخ جدة ومخزونها الحضاري والثقافي، حيث يُركز على مسارات "جدة إرثنا"، و"البحر جدة"، و"البوابة جدة"، وارتباطها بالتاريخ الإسلامي.