متحدث "الصحة": لم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا لقاح #كورونا

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن المملكة بحمد الله ضمن قائمة الدول التي ترصد مزيد استقرار وانحساراً لأعداد حالات كورونا.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98%.
وكشف "العبدالعالي" أن الجرعات المعطاة للقاح حتى الآن 178.337 جرعة موضحاً أن تلقي اللقاح مستمر، ولم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا التطعيم بلقاح #كورونا.
وتابع: نُذكّر الجميع بأن الفئات التي لها أولوية وُضِعت بناءً على مخاطر معينة، ثم تتسع قائمة أفراد المجتمع لتشمل الجميع في تلقي اللقاح.
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
"العبدالعالي" أكد أن الجرعات المعطاة للقاح حتى الآن بلغت 178.337 جرعة
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن المملكة بحمد الله ضمن قائمة الدول التي ترصد مزيد استقرار وانحساراً لأعداد حالات كورونا.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98%.
وكشف "العبدالعالي" أن الجرعات المعطاة للقاح حتى الآن 178.337 جرعة موضحاً أن تلقي اللقاح مستمر، ولم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا التطعيم بلقاح #كورونا.
وتابع: نُذكّر الجميع بأن الفئات التي لها أولوية وُضِعت بناءً على مخاطر معينة، ثم تتسع قائمة أفراد المجتمع لتشمل الجميع في تلقي اللقاح.