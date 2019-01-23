تحديث قائمة المنشآت البرازيلية المعتمدة لتصدير لحوم الدواجن ومنتجاتها

بعد زيارة فريق فني من "الغذاء والدواء" لمراجعة الإجراءات الحكومية الرقابية

حدّثت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قائمة المنشآت الغذائية البرازيلية المعتمدة لتصدير لحوم الدواجن ومنتجاتها إلى المملكة العربية السعودية.

وجاء هذا الإجراء بعد زيارة فريق فني من الهيئة البرازيلَ للتدقيق على الإجراءات الحكومية الرقابية، والتفتيش على منشآت تصدير لحوم الدواجن ومنتجاتها إلى المملكة، والتأكد من استيفاء المنشآت المسموح لها بالتصدير جميع متطلبات "الغذاء والدواء".

وتضمنت الإجراءات: إزالة منشآت غذائية من القائمة المعتمدة لتصدير لحوم الدواجن ومنتجاتها إلى المملكة؛ وذلك لعدم مطابقتها اشتراطات ومتطلبات الهيئة؛ مثل تدني مستوى تدريب العاملين، وتغذية الدواجن بأعلاف غير نباتية، ومخالفات متعددة في الظروف التصنيعية تتطلب إيقاف الاستيراد من تلك المنشآت، ولا يستدعي ذلك سحب منتجاتها من السوق.

ويمكن الاطلاع على قائمة المنشآت البرازيلية المسموح لها بالتصدير إلى المملكة على الرابط التالي: https://www.sfda.gov.sa/ar/food/about/administration/mangement_food/Pages/EDOIFC-MeatAndImportingCountries.aspx.

ودعت "الغذاء والدواء" المستوردين الراغبين في إضافة منشآت جديدة للقائمة، إلى التقدم بطلب للهيئة للنظر في إمكانية اعتمادها، على البريد الإلكتروني: FFIS@sfda.gov.sa.