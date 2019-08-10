شاهد.. مظلات "الصحة" تزين ساحات عرفات لحماية الحجاج من الشمس

أثناء خروجهم من المخيمات حول جبل الرحمة

تصوير: نايف العيسى: يقتني العديد من الحجاج مظلات شمسية بألوانها المختلفة، لوقايتهم من حرارة الشمس بمشعر عرفات أثناء خروجهم من المخيمات حول جبل الرحمة.

وبادرت الكثير من الجهات والشركات والمتطوعين توزيع المظلات هدايا للحجاج للوقاية من حرارة الشمس في صورة جميلة حول جبل الرحمة اليوم أثناء تواجد الحجاج وهم يؤدون الركن الأعظم بالحج.

ووزعت وزارة الصحة هذا العام آلاف المظلات الشمسية على الحجاج داخل المشاعر المقدسة، ضمن دورها الوقائي الذي تقوم به لحماية الحجاج، وسبق وأن بثت العديد من الرسائل التوعوية عبر منصاتها الإلكترونية، لخدمة الحجاج وتثقيفهم بطرق وسبل الوقاية من الإجهاد.