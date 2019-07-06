رئيس "علماء باكستان" مثمّناً خدمة المملكة للحجاج: هذا ما أمر به ولي العهد

قال: مشروع طريق مكة أبرز الجديد الذي نال ثناء الجميع .. دور السعودية ريادي

وجّه رئيس جمعية مجلس علماء باكستان، حافظ محمد طاهر محمود الأشرفي؛ الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين، على رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على المشروعات العملاقة التي تتبناها المملكة، وخاصة "طريق مكة"، وهو أحد أهم المشاريع الكبيرة التي تنفذها حكومة المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

ولفت "الأشرفي"؛ إلى أن حكومة خادم الحرمين تعمل على تسهيل رحلة وصول الحجاج من بلادهم بطريقة حضارية عصرية تقنية تواكب رؤية المملكة 2030 وتحظى بمتابعة ودعم شخصي من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أمر في أثناء زيارته الأخيرة لباكستان بإدراج حجاج باكستان داخل منظومة الخدمات المخصصة لبرنامج طريق مكة.

وأضاف في تصريح صحفي له بهذا الشأن، أن هذه التوجيه الكريم جاء بناءً على طلب دولة رئيس وزراء باكستان عمران خان؛ الذي أشاد بالخدمات المتطورة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن بشكل عام ولحجاج باكستان بشكل خاص.

وأثنى "الأشرفي"؛ على مشروع طريق مكة، لافتاً إلى أنه هو من أبرز الخدمات الجديدة التي يثني عليها الجميع، مشيراً إلى أن خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أهم ما يميز المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة التي تسخر جميع إمكاناتها وقدراتها لخدمة ضيوف الرحمن وأمنهم وسلامتهم.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن جميع المسلمين بالعالم يقدرون دور المملكة الريادي في خدمة المسلمين والتيسير عليهم والوقوف معهم بكل ما يحتاجون إليه من خدمات ولا سيما ما يتصل بالحج وزيارة الأماكن المقدسة التي أصبحت رحلة ميسّرة وسهلة، بفضل الله، ثم بفضل إخلاص قادة السعودية الأوفياء الذين لم يدخروا سبيلاً إلا وسلكوه من أجل خدمة الدين ورفعة المسلمين.