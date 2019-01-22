الهزات تتوالى .. زلزال بقوة 6,1 درجة يضرب سواحل إندونيسيا

في وقت مبكر اليوم دون صدور أي تحذير من حصول أمواج مد عاتية

ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجة على مقياس ريختر قُبالة سواحل إندونيسيا، في وقت مبكر اليوم، دون أن يصدر أيّ تحذير من حصول أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، بأن الزلزال وقع على عمق 31 كيلو متراً أمام جزيرة سومبا، وعلى بُعد 150 كيلو متراً جنوب غرب مدينة واينغابو.

وذكرت وكالة الوقاية من الكوارث الإندونيسية، أنه بعد ذلك ضرب زلزال أضعف المنطقة نفسها، بلغت قوته 5,2 درجة في رصد أولي.

ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية.