تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الحادية عشرة صباحًا

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات (الحناكية، والعلا، والمهد).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشر صباحًا.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 08:26 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الحادية عشرة صباحًا

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات (الحناكية، والعلا، والمهد).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشر صباحًا.

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