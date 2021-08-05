"طيران ناس" يدشن أولى رحلاته المباشرة إلى طشقند.. بدءاً من 5 أغسطس

بحضور سفير أوزباكستان في السعودية.. رحلة أسبوعياً ضمن وجهات الصيف

أعلن "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن تدشينه أولى رحلاته المباشرة إلى طشقند، عاصمة أوزباكستان، بدءاً من 5 أغسطس، وذلك برحلة واحدة أسبوعياً. وجرى تدشين الرحلة عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكان في استقبالها في مطار طشقند الدولي منسوبو مطار طشقند - هيئة السياحة - ومنسوبو طيران ناس.

وتأتي الوجهة الجديدة لطيران ناس من ضمن الوجهات التي أطلقها لصيف 2021. وتعد طشقند من أكثر مدن العالم تميزاً؛ لما تتمتع به من إرث تاريخي وحضاري ومعالم عمرانية وسياحية، إضافة إلى المساحات الخضراء التي تغطيها من السهول إلى المرتفعات، وهو الأمر الذي جعلها محط أنظار السيّاح عموماً، والخليجيين على وجه الخصوص.

وتعليقاً على تدشين الوجهة الجديدة، أعرب الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر بن عبدالرحمن المهنا عن أهمية توقيت هذا الإعلان، والذي يؤكد التزام طيران ناس بتوفير أفضل تجارب السياحة والسفر لضيوفه.

وقال: "نطمح في طيران ناس إلى بناء جسور مع مختلف دول العالم، من خلال زيادة الشراكات والوصول إلى أكبر عدد من الوجهات التي من خلالها نحقق سعينا إلى تحقيق استراتيجية قطاع النقل الجوي، وتمكين طيران ناس كطيران رائد على مستوى المنطقة".

وأصبح بإمكان المسافرين حجز رحلاتهم بين كل من الرياض وجدة والعاصمة الأوزباكستانية طشقند، عبر جميع قنوات الحجز التي يوفرها طيران ناس، بما فيها الموقع الإلكتروني www.flynas.com، وتطبيق الأجهزة الذكية، ومركز الاتصال المتاح على مدار الساعة عبر الرقم (920001234)، ووكلاء السفر.