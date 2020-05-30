"الصحة ": نسبة التعافي من كورونا وصلت إلى 71%

الإصابات اليوم: 42٪ مواطنون و58٪ غير سعوديين و30٪ إناث و70٪ ذكور

أعلنت الصحة أنه تم تسجيل (1618) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (83384) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (24021) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (441) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (1870) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (58883) حالة.

وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (1618) حالة، 42٪ من الحالات تعود لسعوديين و58٪ لغير سعوديين، و30٪ من الحالات للإناث، و70٪ ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 13٪، والبالغون 83٪.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (679) حالة، وجدة (247) حالة، ومكة المكرمة (105) حالة، والهفوف (101) حالة، والدمام (84) حالة، والخبر (64) حالة، والمدينة المنورة (45)، وبريدة (33) حالة، والقطيف (25) حالة، والظهران (24) حالة، والجبيل (19) حالة، والمضة (14) حالة، والطائف (13) حالة، ورأس تنورة (12) حالة، وتبوك (12) حالة، والبكيرية (10) حالات، والجفر (9) حالات، وحائل (8) حالات، وجازان (7) حالات، وينبع (6) حالات، وخميس مشيط (6) حالات، وبيش (6) حالات، ومحايل عسير(5) عسير، وشرورة (5) حالات، وصفوى(4) حالات، وحفر الباطن (4) حالات، ورابغ (4) حالات، ونجران (4) حالات، وسكاكا (3) حالات، والمويه (3) حالات، والدوادمي (3) حالات، ووادي الدواسر (3) حالات، بلجرشي حالتان، والبدائع حالتان، وعيون الجواء حالتان، والسحن حالتان، والمجاردة حالتان، والنماص حالتان، وظهران الجنوب حالتان، وبقيق حالتان، والعارضة حالتان، وعرعر حالتان، وعفيف حالتان، والخرج حالتان، وحريملاء حالتان، وحالة واحدة في كل من الرس، وعنيزة، والقوز، والقريع، ورنية، وأبها، وسراة عبيدة، وبيشة، والبطحاء، والنعيرية، سلوى، وأبو عريش، والطوال، والدائر، وصبيا، والكامل، وخليص، والمزاحمية، والقويعية، والسليل، وضرماء، وحوطة بني تميم، ومرات، ورويضة العرض، وساجر.

كما بلغ عدد الوفيات (480) حالة، بإضافة (22) حالات، منها حالة لسعودي في الرياض، و(21) حالة لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، والمدينة، وجدة، والطائف، وبريدة، والهفوف، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، حيث بلغت نسبة التعافي 71% ونسبة الوفيات 0،57. %.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (5945737) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (2507354) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (365368) ألف حالة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (19104) فحوص جديدة ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (806569) فحصًا.

وأكدت الصحة أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا وهو https://covid19awareness.sa/ وعش بصحة، حاثةً الجميع على الاطلاع عليه.



‏‫كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.