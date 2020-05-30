"الموارد البشرية" تضم فروع الخدمة المدنية لفروع العمل بالمناطق ‏

بعد تعديل اسمها وتعيين مديرين لها

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضم فروع وزارة الخدمة المدنية بالمناطق إلى فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمها إلى "فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وتم تكليف الواردة أسماؤهم بمهام "مديري عموم فروع الوزارة بالمناطق":