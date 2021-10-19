"صحة المدينة المنورة" تنفّذ 243 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت 63 زيارة للمستشفيات و35 زيارة للمراكز الحكومية و120 زيارة للمجمعات الطبية

نفّذت صحة المدينة المنورة 243 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية، والمجمعات الطبية، إضافة للصيدليات؛ وذلك خلال الفترة من 10- 15/ 10/ 2021م؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات، و35 زيارة للمراكز الحكومية و120 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 25 زيارة للصيدليات.