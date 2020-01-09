الظروف المتشابهة تجمع الهلال والفتح.. والأهلي يواجه النصر

في افتتاح الجولة 12 من الدوري الممتاز لكرة السلة

ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز لكرة السلة تقام غدًا الجمعة 4 مباريات مثيرة .

في الرياض يستضيف الهلال صاحب المركز السادس نظيره الفتح والذي يحتل المركز الخامس، إذ يتساوى الفريقان في النقاط (17) نقطة لكل منهما ويتفوق الأول بفارق التسجيل في النقاط، وذلك على صالة هيئة الرياضة عند الساعة الرابعة عصراً.

فيما يستقبل الأهلي في جدة صاحب المركز الرابع برصيد (18) نقطة نظيره النصر صاحب المركز الثاني برصيد (29) نقطة على صالة هيئة الرياضة عند الساعة 4.00 عصراً .

وفي الأحساء يواجه الشروق صاحب المركز الأخير برصيد (11) نقطة، المتصدر الاتحاد برصيد (21) نقطة، وذلك على صالة نادي الفتح عند الساعة الرابعة عصراً .

وفي مكة المكرمة يستضيف الوحدة الذي يحتل المركز الثامن برصيد (13) نقطة نظيره أبها صاحب المركز التاسع برصيد (12) نقطة، وذلك على صالة هيئة الرياضة.