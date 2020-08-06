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ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33626 حالةً بينهم 23238 متعافيًا

الجزائر تسجل 571 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و12 وفاة

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سجلت الجزائر 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ العدد الإجمالي 33626 حالةً.

وتفصيلاً ، أشارت لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم إلى إحصاء 12 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بسبب الفيروس 1273 حالة وفاة، بالإضافة إلى مغادرة 436 شخصًا المستشفيات بعد تعافيهم من الجائحة اليوم ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 23238 حالةً.