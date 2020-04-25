"العماج" و"الشهري" إلى رتبة "عقيد"

قلّد مدير مرور منطقة الرياض العميد سلطان مشنان السهلي، وبحضور مساعده العميد محمد برجس الدوسري، كلاً من سعود بن عبدالله بن سعود العماج، ومحمد حامد الشهري، رتبة "عقيد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما.

وعبّر "العماج" و"الشهري" عن عظيم شكرهما وامتنانهما لهذه الثقة الكريمة؛ داعيين الله عز وجل أن تكون هذه الترقية دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة المليك والوطن.