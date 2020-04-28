سنغافورة تسجل أقل زيادة يومية في مصابي كورونا.. ماذا عن تايلاند وإسرائيل

قالت: معظم الحالات الجديدة هي لعمال وافدين من الخارج يعيشون في مساكن خاصة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أقل زيادة يومية في عدد المصابين خلال نحو أسبوعين؛ ليرتفع الإجمالي إلى 14951 مصاباً.

ومعظم الحالات الجديدة هي لعمال وافدين من الخارج يعيشون في مساكن خاصة، وسجلت سنغافورة أحد أكبر أعداد الإصابات بالفيروس في آسيا.

ومن بانكوك أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتَي وفاة.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست، أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 2938 وحالات الوفاة 54 حالة.

وهذا يعد ثاني يوم على التوالي تسجل فيه تايلاند عدد إصابات قليل، بعد تسجيل تسع حالات إصابة أمس الإثنين.

وقالت الصحيفة إنه بما أن اختبارات فحص فيروس كورونا محدودة، فإن العدد الحقيقي للإصابات قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

من جهة أخرى، أفادت البيانات الرسمية لوزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 208.

وأظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 15589، حتى الآن.