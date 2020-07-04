‎الإكوادور: إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 60,657 إصابة مؤكدة

أعلنت وزارة الصحة الإكوادورية تسجيل البلاد 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
ووفقاً لوزارة الصحة: ارتفعت الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد إلى 60,657 حالة.
وبحسب بيانات الوزارة: بلغت الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في الإكوادور 4,700.فيروس كورونا الجديد
تسجيل 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس
أعلنت وزارة الصحة الإكوادورية تسجيل البلاد 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
ووفقاً لوزارة الصحة: ارتفعت الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد إلى 60,657 حالة.
وبحسب بيانات الوزارة: بلغت الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في الإكوادور 4,700.