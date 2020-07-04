‎الإكوادور: إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 60,657 إصابة مؤكدة

تسجيل 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الإكوادورية تسجيل البلاد 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

ووفقاً لوزارة الصحة: ارتفعت الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد إلى 60,657 حالة.

وبحسب بيانات الوزارة: بلغت الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في الإكوادور 4,700.

فيروس كورونا الجديد

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04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 10:21 AM

تسجيل 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس

‎الإكوادور: إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 60,657 إصابة مؤكدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الإكوادورية تسجيل البلاد 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

ووفقاً لوزارة الصحة: ارتفعت الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد إلى 60,657 حالة.

وبحسب بيانات الوزارة: بلغت الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في الإكوادور 4,700.

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فيروس كورونا الجديد

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