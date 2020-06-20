"تنمية العرضية الجنوبية" تُطلق مبادرة لـ"غير الناطقين بالعربية"

للتوعية بالإرشادات الوقائية من وباء فيروس كورونا

شاركت لجنة التنمية الاجتماعية بالعرضية الجنوبية، في مبادرة للجاليات "غير الناطقة باللغة العربية"، للتوعية بالاحترازات والإرشادات الوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس مجلس الإدارة علي بن محمد الحارثي، إن هذه المبادرة نفذت حسب توجيه الوزارة وبإشراف مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوز هادي محمد المسعري، والذي بدوره وجه الجهات الأهلية بطباعة وتوزيع المنشورات التوعوية وحث المجتمع المحلي على المساهمة في توعية الجاليات كلا حسب نطاق خدماته.

وأضاف "الحارثي" أن الحملة التوعوية مستمرة وتنفذ بالتزامن والمشاركة مع الجهات الخيرية بالعرضية الجنوبية، حيث وزعت أكثر من خمسة آلاف مادة إعلامية وتوعوية لتغطي جميع المحلات التجارية وتواجد العمالة بشكل مكثف، وكذلك الجوامع ومقرات العمل مع الاستعداد لتوفير أدوات التعقيم والكمامات لتطبيق أكبر قدر ممكن من الاحترازات الوقائية خلال هذه الفترة تحت شعار "نعود بحذر".

ولفت "الحارثي" إلى أن فريق العمل أوصى الجاليات بأهمية التوعية، والتأكيد عليهم بتطبيق الاحترازات التي حثّت عليها الدولة وساهمت جميع الجهات في تطبيقها.

ووجه رئيس اللجنة، شكره الجزيل إلى مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوز، هادي بن محمد المسعري، لما كان له من توجيهات سديدة، ومتابعة عن كثب لتنفيذ هذه الحملة، ولكل من ساهم أو شارك في التنفيذ، مشيدًا بفكرة الشراكة المجتمعية مع زملاءه بالجهات الخيرية بالعرضية الجنوبية التي ساهمت في نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.