الإنذار المبكر ينبه: 7 مناطق بينها الرياض.. أمطار رعدية ورياح وأتربة

مصحوبة بتدنٍ في الرؤية وتشمل عدة محافظات وتستمر حتى مساء اليوم

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين مناطق الباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة والرياض ونجران والشرقية والمدينة المنورة من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن الباحة وعسير وجازان تشهد حالة من الأمطار الرعدية، مع نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، تنتهي في المناطق الثلاث في الثامنة مساءً.

وأفادت الهيئة بوجود رياح نشطة وأتربة مثارة مع نشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية بكل من مكة المكرمة والرياض ونجران والشرقية والمدينة المنورة.

وتشمل الحالة في مكة كلاً من الخرمة والقنفذة والليث والمويه وتربة ورنية، وتبدأ الحالة في الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في الثامنة، فيما تشكل في المدينة المنورة الحناكيو العلا والمهد وبدر وينبع، وتبدأ من العاشرة صباحًا وتستمر للسابعة مساءً، وتشمل في الرياض الخرج والدوادمي والسليل والعاصمة الرياض وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ مع الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في الثامنة مساءً.