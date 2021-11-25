"تنامي" و"بشر" يوقعان اتفاقية توطين بالاستثمار الاجتماعي

بهدف تمكين 10 جمعيات أهلية ناشئة وتخفيف الأعباء المادية

وقعت الجمعية الخيرية للعمل التنموي (تنامي) مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للموارد البشرية (بشر) بهدف تسكين المستفيدين من برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي.

ومثل "تنامي" في توقيع العقد الأمين العام للجمعية خالد العواد، ومثل "بشر" مديرها التنفيذي المكلف عبد العزيز خميس، وذلك يوم الأحد الموافق 21-11-2021م بمقر "تنامي" في مدينة الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين عشر جمعيات أهلية ناشئة مستفيدة من مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية (سراج) بتسكين وتدريب موظف واحد لكل جمعية من مستفيدي برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي في حال توافرهم.

وأوضح الأمين العام للجمعية خالد العواد أن هذه الاتفاقية ستمكن الجمعيات الناشئة عبر توفير لكل جمعية موظف ويتحمل القطاع الخاص تكاليف هذا الموظف المادية من خلال برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي؛ مما سيُسهم بدوره في تخفيف الأعباء المالية على الجمعيات الأهلية الناشئة.

وأشار المدير التنفيذي المكلف لـ "بشر" عبد العزيز خميس إلى أنهم يهدفون من هذه الاتفاقية إلى تطوير القطاع غير الربحي وتفعيل وتمكين دور الموارد البشرية فيه وتزويده بالكوادر البشرية التي ستُسهم بإذن الله في الرقي به سيرًا نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وتعد أن "تنامي" رائدة التطوير في القطاع إذ تعد أول جمعية تطوير على مستوى المملكة وتقدم مشروعات ريادية تخدم القطاع مثل مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية “سراج”، حاضنة الأعمال “سراج+”، معمل الابتكار التنموي، مركز الإعلام التنموي، “تنامي تك”، المجتمعات المهنية، وغيرها، فيما تملك العديد من الشراكات ومشروعات التطوير مع العديد من المؤسسات الريادية الأهلية والخاصة.

فيما تعد "بشر" أول جمعية متخصصة تقدم خدماتها لتطوير العمل في مجال الموارد البشرية والمتخصصين فيه والعاملين فيه للمساهمة في تطوير ممارسات الموارد البشرية بالمملكة وفق رؤية 2030.





حضر الاتفاقية مستشار تطوير الأعمال في جمعية تنامي الأستاذ مصعب آل راكان ومدير مكتب إدارة المشاريع بتنامي محمد إبراهيم ومهند البلخي.