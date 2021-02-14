"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 282 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 14 فبراير 2021، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 372732 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 282 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 363585 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6433 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2714 والحالات الحرجة 459 حالة.