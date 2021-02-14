"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 282 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 14 فبراير 2021، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 372732 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 282 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 363585 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6433 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2714 والحالات الحرجة 459 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 14 فبراير 2021، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 372732 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 282 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 363585 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6433 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2714 والحالات الحرجة 459 حالة.