نظرًا لموجة البرد.. "تعليم تبوك" تؤخر بداية اليوم الدراسي أسبوعًا

من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الـ8:30 صباحًا

وجَّه إبراهيم العمري، المدير العام لإدارة ‎تعليم تبوك، بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1-6 حتى الخميس الموافق 5-6 -1441هـ إلى الساعة الـ8:30 ص في جميع المدارس نظرًا لموجة البرد الشديدة الأسبوع الحالي، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تبوك تعليم تبوك تأخير بداية الدراسة موجة باردة

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25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441 10:18 PM

من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الـ8:30 صباحًا

نظرًا لموجة البرد.. "تعليم تبوك" تؤخر بداية اليوم الدراسي أسبوعًا

بدر الجبل

تبوك

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وجَّه إبراهيم العمري، المدير العام لإدارة ‎تعليم تبوك، بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1-6 حتى الخميس الموافق 5-6 -1441هـ إلى الساعة الـ8:30 ص في جميع المدارس نظرًا لموجة البرد الشديدة الأسبوع الحالي، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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تبوك تعليم تبوك تأخير بداية الدراسة موجة باردة

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