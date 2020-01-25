نظرًا لموجة البرد.. "تعليم تبوك" تؤخر بداية اليوم الدراسي أسبوعًا

وجَّه إبراهيم العمري، المدير العام لإدارة تعليم تبوك، بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1-6 حتى الخميس الموافق 5-6 -1441هـ إلى الساعة الـ8:30 ص في جميع المدارس نظرًا لموجة البرد الشديدة الأسبوع الحالي، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.تبوك تعليم تبوك تأخير بداية الدراسة موجة باردة
من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الـ8:30 صباحًا
وجَّه إبراهيم العمري، المدير العام لإدارة تعليم تبوك، بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1-6 حتى الخميس الموافق 5-6 -1441هـ إلى الساعة الـ8:30 ص في جميع المدارس نظرًا لموجة البرد الشديدة الأسبوع الحالي، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.