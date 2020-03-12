وزارة الاتصالات تهنئ "أمانة جازان" لربطها الإلكتروني مع نظام "مراسلات"

ضمن جهود تطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات وتسريع الإجراءات

قدّمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"- خطاب تهنئة لأمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، على مبادرة الأمانة وجميع بلدياتها، إتمام الربط الإلكتروني مع النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية "مراسلات".

وأوضح "ابن سعيدان" أن "مراسلات" هي منصة إلكترونية وطنية يتبناها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتهدف لأن تكون منصة وطنية مركزية تشمل جميع الجهات الحكومية، وتوفر لهم إعداد المراسلات والوثائق الحكومية وتبادلها إلكترونيًّا بشكل لحظي بسهولة وجودة عالية، بما يضمن ارتفاع مستويات الأمان وسرعة الإنجاز وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

وقال: إن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا لتوجهات الوزارة في مجال التحول الرقمي ورغبة الأمانة في تطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات وتسريع الإجراءات؛ مبينًا أن الأمانة بعد أن أتمت الربط المركزي مع جميع بلدياتها "26 بلدية" إلكترونيًّا، وتطبيق نظام معاملات إلكتروني متطور مركزي مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والذي مكّنها من إرسال المعاملات بين الوزارة والأمانة، وبين الأمانة والبلديات المرتبطة بها، والبلديات فيما بينها بشكل لحظي بدون ورق؛ بادرت بالربط مع النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية "مراسلات"، والذي سيتيح لها توسيع دائرة تبادل المعاملات إلكترونيًّا مع جميع الجهات الحكومية المرتبطة بذات النظام.

وأكد "ابن سعيدان" في ختام تصريحه حِرص أمانة منطقة جازان على الاستفادة من التقنيات الحديثة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030؛ منوهًا بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الشؤون البلدية والقروية لتطوير بيئة العمل وتسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين؛ راجيًا من الله تعالى العون والتوفيق للجميع.