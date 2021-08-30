عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

نفذوا جولات استفزازية بحماية الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عددًا من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فيها، تركزت في المنطقة الشرقية، إلى أن غادروه من باب السلسلة.