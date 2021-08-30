عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

نفذوا جولات استفزازية بحماية الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عددًا من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فيها، تركزت في المنطقة الشرقية، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

1

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 05:27 PM

نفذوا جولات استفزازية بحماية الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 130

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عددًا من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فيها، تركزت في المنطقة الشرقية، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021