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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

"الأرصاد" ينبِّه 8 مناطق: سُحب رعدية وضباب وعوالق ترابية وتدنٍّ للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والجوف ونجران وجازان ومكة المكرمة وعسير والباحة والحدود الشمالية.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدرعية والدوادمي والسليل والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح السبت.



وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.



ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.



وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.



وتشهد الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.



ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.



وتشهد جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والحرث والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وفيفا وهروب وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.



ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح السبت.