موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

الإعلان عن آلية اختبارات الفصل الدراسي الأول.. ومبنى أبو عريش يثير جدلاً واسعًا

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخل من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت إعادة تكوين هيئة كبار العلماء، وتكوين مجلس الشورى، فيما حمل الأسبوع توجيه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، إنذارًا للمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وبروتوكولات التباعد الاجتماعي؛ خشية التعرض لموجة ثانية من جائحة كورونا لا قدر الله.

وشهد الأسبوع كذلك بداية المرحلة الثانية لاستكمال مراحل العودة لأداء العمرة تدريجيًا، فيما اصطف المصلون لأداء أول صلاة جمعة في الحرم المكي منذ بداية الجائحة، كما لم تخل الأحداث من استمرار مقاطعة الشباب والمواطنين السعوديين للمنتجات التركية، وانضمام كبريات الأسواق والمحال التجارية للمقاطعة التي بدأت قبل نحو 3 أسابيع.

وفي الوقت الذي تفاعل فيه القراء مع جهود السيطرة على حريق جبل غلامة في تنومة، كان مبنى إحدى الجمعيات الخيرية في أبو عريش يثير جدلاً لا نهائيًا؛ بسبب تصميمه الغريب، وافتقاده للجمالية الهندسية، ما جعله مثارًا للانتقادات واسعة؛ تخوفًا من تداعيه وسقوطه.

وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:

قرارات ملكية.. إعادة تكوين "هيئة كبار العلماء"

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت إعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. وتضمنت الأوامر تعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارًا بالديوان الملكي، وتعيين الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيسًا للمحكمة العليا بمرتبة وزير. ‫واشتملت الأوامر الملكية على تكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، و150 عضوًا، لمدة 4 سنوات هجرية.

https://sabq.org/K2NB8Z

إعلان آلية اختبارات الفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التعليم عن اعتمادها آلية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام، وتوزيع درجات أعمال السنة، استنادًا إلى موافقة المقام السامي الكريم باستمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول للعام 1442 هـ، وتشديدًا على أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

https://sabq.org/RTptgM

إنذار من وزير الصحة

جاءت كلمة الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، لتدق جرس الإنذار للمقيمين على أرض المملكة من مواطنين ووافدين بضرورة أخذ الحذر والحيطة من عودة حالات وباء كورونا المستجد إلى الارتفاع مجددًا، بعد أن خطت البلاد خطوة واسعة في السيطرة على الفيروس التاجي بفضل الله، ثم بفضل الإجراءات الوقائية والاحترازية الناجحة، والتزام المواطنين بتفعيلها وتطبيقها.

https://sabq.org/cHT23m

https://sabq.org/Yp9F5n

المقاطعة التركية مستمرة

استمرت للأسبوع الثالث على التوالي الحملة السعودية الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية؛ ردًا على التدخلات التركية في الشؤون العربية. وسرعان ما بدأت تركيا تجني ثمار الاستفزاز السياسي بعد أن تراجعت أعداد السعوديين المقبلين على شراء الوحدات السكنية والعقارات في البلاد بنسبة 75 %، كما استمرت المتاجر والأسواق السعودية في الانضمام لحملة المقاطعة، وحظر شراء المنتجات التركية.

https://sabq.org/q9fHzj

https://sabq.org/bZWk32

حريق جبل غلامة

أسفرت الجهود عن السيطرة على حريق جبل غلامة بتنومة بنسبة 70 إلى 75 %، وأشارت إمارة عسير إلى أن الأضرار الناجمة عن الحريق اقتصرت حتى الآن على الأضرار الطبيعية من خلال فقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، فيما لم يتم رصد أي أضرار بشرية أو مادية وفقًا للتقرير المعني برصد الحادثة.

https://sabq.org/HMg58B

https://sabq.org/LbJr2c

https://sabq.org/wqbQFD

عودة العمرة

استقبل المسجد الحرام جموع المعتمرين والمصلين والبسمة تعلو وجوههم مع بداية المرحلة الثانية لاستكمال مراحل العودة لأداء العمرة تدريجيًا، المتمثلة في السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية وفقًا لإجراءات احترازية مشددة، تسمح لـ (٤٠) ألف مُصلٍّ و(١٥) ألف معتمر بدخول المسجد الحرام في اليوم، بما يمثل 75 % من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي. كما شهدت الجمعة الماضية إقامة أول صلاة جمعة في الحرم المكي.

https://sabq.org/35qYkP

https://sabq.org/Z6GYdw

https://sabq.org/FXjmph

https://sabq.org/XgW4rv

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

شهدت المملكة على مدار يومين 21 و22 أكتوبر فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي برعاية ولي العهد، وناقشت القمة ضمن أجندتها، دور الذكاء الاصطناعي في بناء الحياة والمستقبل، وسبل التحول إلى العصر الجديد الذي يتسم بالتغير السريع. ووعدت القمة برسم مستقبل الذكاء الاصطناعي بشكلٍ جماعي ودون استثناءات، حيث دشنت المملكة فرص تعاون دولية مع شركاء عالميين لتمكين هذا الوعد، وإطلاق القوة الكامنة للذكاء الاصطناعي من أجل البشرية.

https://sabq.org/R2fFSD