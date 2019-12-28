أمام الفتح.. الدقيقة 94 تعيد البسمة للاتحاد من جديد

في ختام الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

لحق الاتحاد بالتعادل أمام نظيره الفتح 1/1 في الوقت القاتل من عمر اللقاء "د94". الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع بمكة المكرمة، في ختام منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة قفز الفتح للمركز الـ 14 برصيد 9 نقاط، فيما بقي الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 13نقطة.

الشوط الأول ظهربصورة سلبية بين الطرفين رغم محاولات لاعب الاتحاد روماريو لكن النهاية لم تكن إيجابية، وكان أبرز ما في هذا الشوط هو حصول مدير الكرة بنادي الاتحاد أسامة المولد على البطاقة الحمراء.

حاول الاتحاد في الشوط الثاني إحراز هدف السبق، لكن كرتي عبدالعزيز البيشي عند الدقيقة 58 وعبدالرحمن العبود عند الدقيقة 69 ضلتا طريق حارس الفتح "ماكسيم"، كماهو الحال مع تسديدة "فيلانويفا" عند الدقيقة 72.

ونتيجة لضياع فرص سهلة للاتحاد، عاقبهم محمد مجرشي بهدف أول للضيوف عند الدقيقة 74، إثر غفلة من الدفاع الاتحادي .

حاول الاتحاد تعديل النتيجة، وتحقق له ذلك في الوقت بدلاً من الضائع عند الدقيقة 94 عن طريق البديل الناجح عبدالرحمن الغامدي، لكن الفريق لازال يعيش في دائرة الخطر.