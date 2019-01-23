محافظ العارضة يشيد بدور رابطة الأحياء لكرة القدم

ويعد بتوفير الدعم وتذليل الصعاب أمامها

استقبل محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، اليوم، بمكتبه، مدير رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمحافظة، أحمد معيدي، ورؤساء الفرق.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أهمية الرياضة بمجتمعنا، وخاصة كرة القدم في المحافظة، مثمنًا دور الرابطة في تنظيم البطولات الرياضية بشكل رائع، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الكرة، متعهدًا بتوفير الدعم المناسب، وتذليل الصعاب أمامها.

وكرّم محافظ العارضة؛ فرق المحافظة في دوري المنطقة، متمنيًا لهم التوفيق، وتمثيل المحافظة خير تمثيل.

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23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440 06:46 PM

ويعد بتوفير الدعم وتذليل الصعاب أمامها

محافظ العارضة يشيد بدور رابطة الأحياء لكرة القدم

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

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استقبل محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، اليوم، بمكتبه، مدير رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمحافظة، أحمد معيدي، ورؤساء الفرق.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أهمية الرياضة بمجتمعنا، وخاصة كرة القدم في المحافظة، مثمنًا دور الرابطة في تنظيم البطولات الرياضية بشكل رائع، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الكرة، متعهدًا بتوفير الدعم المناسب، وتذليل الصعاب أمامها.

وكرّم محافظ العارضة؛ فرق المحافظة في دوري المنطقة، متمنيًا لهم التوفيق، وتمثيل المحافظة خير تمثيل.

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