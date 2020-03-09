"كورونا" الجديد يصيب دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي

مباراة "جيرمان" و"دورتموند" ستقام بدون جماهير

لا تزال تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد تلقي ظلالها القاتمة على الرياضة، بما في ذلك منافسات كرة القدم حول العالم.

وقالت شرطة باريس إن مباراة فريقي باريس سان جرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، ستقام من دون جماهير بسبب انتشار الفيروس. وستنطلق المباراة الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس، حيث يحتاج فريق "جيرمان" إلى الفوز بفارق هدفين، وذلك بعد أن كان قد خسر في مباراة الإياب 1-2.

وكانت السلطات الفرنسية قد منعت التجمعات لأكثر من ألف شخص، في إطار مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وسجلت فرنسا 1166 حالة إصابة بالفيروس حتى أمس الأحد، بزيادة 19 ٪؜ عن اليوم السابق، وباتت صاحبة ثاني أكبر عدد من الحالات في أوروبا بعد إيطاليا.