الرئيس الفرنسي: الاتحاد الأوروبي يغلق حدوده الخارجية لمدة 30 يوماً

حظر التنقلات غير الضرورية في فرنسا بدءاً من ظهر الغد ولمدة 15 يوماً

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن الاتحاد الأوروبي سيغلق "اعتباراً من غد الثلاثاء" حدوده الخارجية كاملةً لمدة 30 يوماً بهدف التصدي لوباء كورونا المستجد.

وقال ماكرون في كلمة له اليوم: إن كل الرحلات بين الدول غير الأوروبية والدول الأوروبية سوف تعلق لمدة 30 يوماً.

وأشار ماكرون في كلمته إلى عدد من الإجراءات المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده، منها حظر التنقلات غير الضرورية في فرنسا بدءاً من ظهر الغد ولمدة 15 يوماً للحد من انتشار الفيروس في بلاده، مشدداً بأن أي مخالفة لهذا القرار ستكون عرضة للعقاب.



وأكد الرئيس ماكرون تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، والمزمع إقامتها في 22 مارس، وطالب جميع الشركات بتسهيل العمل عن بعد لموظفيها للحد من انتشار الفيروس.

