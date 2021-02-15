"الصحة": تسجيل 314 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 341 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 15 فبراير 2021، تسجيل 314 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 373046 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 341 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 363926 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6438 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2682 والحالات الحرجة 472 حالة.