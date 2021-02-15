"الصحة": تسجيل 314 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 341 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 15 فبراير 2021، تسجيل 314 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 373046 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 341 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 363926 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6438 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2682 والحالات الحرجة 472 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 15 فبراير 2021، تسجيل 314 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 373046 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 341 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 363926 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6438 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2682 والحالات الحرجة 472 حالة.