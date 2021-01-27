وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع عضو المجلس السوداني

خلال لقاء بحث فيه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بالرياض اليوم، عضو المجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان محمد الفكي سليمان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442 06:52 PM

خلال لقاء بحث فيه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع عضو المجلس السوداني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بالرياض اليوم، عضو المجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان محمد الفكي سليمان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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