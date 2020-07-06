ماجد عبدالله يطمئن على صحة " الزيلعي "

رافقه قائد النصر "هوساوي"

قام قائد النصر والمنتخب السعودي ( السابق ) الكابتن ماجد عبدالله، بزيارة للكابتن خالد الزيلعي لاعب العين "درجة أولى" في منزله، اليوم الاثنين، رافقه فيها عدد من لاعبي النصر يتقدمهم عمر هوساوي قائد الفريق، للاطمئنان على صحة الزيلعي.
وكان الزيلعي الذي مثل عدة أندية من أبرزها النصر، قد كشف أنه أجرى فحوصاً طبية، أثبتت إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، موضحاً أن أسبابه مجهولة طبياً.

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06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 08:02 PM

رافقه قائد النصر "هوساوي"

ماجد عبدالله يطمئن على صحة " الزيلعي "

أحمد سرور

الرياض

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قام قائد النصر والمنتخب السعودي ( السابق ) الكابتن ماجد عبدالله، بزيارة للكابتن خالد الزيلعي لاعب العين "درجة أولى" في منزله، اليوم الاثنين، رافقه فيها عدد من لاعبي النصر يتقدمهم عمر هوساوي قائد الفريق، للاطمئنان على صحة الزيلعي.
وكان الزيلعي الذي مثل عدة أندية من أبرزها النصر، قد كشف أنه أجرى فحوصاً طبية، أثبتت إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، موضحاً أن أسبابه مجهولة طبياً.

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