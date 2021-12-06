المرور: ضبط 277 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

جاءت ضمن الحملات الميدانية المستمرة للإدارات لضبط المخالفين

في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تنفّذها إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، نجحت الجهات المختصة في ضبط 277 درّاجة آلية مخالفة لنظام المرور.

وأهابت إدارات المرور في إنفوجرافيك على تويتر، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام لتفادي المخالفات.