﻿"شخبوط آل نهيان" ينوه بجهود "البسطي" و"الغامدي" في مكافحة "كورونا"

قال: عكستما الأدوار الإنسانية في هذا الوقت الحرج وجميلكما وفضلكما لن ننساه

بتوجيه من قيادة الإمارات العربية المتحدة، تقدم الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، بخالص الشكر وجزيل الامتنان للطبيبتين: الإماراتية حنان محمد مبارك البسطي، والسعودية نادية الغامدي؛ على جهودهما المقدرة في مكافحة جائحة فيروس (كوفيد-19) في البلدين الشقيقين.

وقال الشيخ شخبوط في لقاء جمعه بالطبيبتين عبر تقنية الفيديو: "أتقدم بالشكر الجزيل لكما، وأعبر عن سعادتي بهذه الفرصة التي سمحت لي بمقابلتكما، فلقد عكستما الأدوار الإنسانية في هذا الوقت الحرج، وجميلكما وفضلكما علينا اليوم لن ننساه".

وأضاف:" اتصالي بكما وتوجيه الشكر لكما يأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على ما بذلتماه من جهود في مكافحة جائحة فيروس كورنا".

من جانبها، قالت الدكتورة البسطي: "ما فعلته لا يعد شيئاً يذكر وإنه جزء من العمل الذي أديت عليه القسم، وإننا في البلدين نقف صفاً وفريقاً واحداً في مواجهة الجائحة، وافتخر بأنني طبيبة إماراتية تعمل بالمملكة العربية السعودية".